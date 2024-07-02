Когда состоится индексация
Кабмин определил, что индексация должна проводиться ежегодно с 1 марта. Это решение будет действовать в течение 2025 – 2027 годов.
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Кроме индексации, правительство также планирует следующие действия:
- упорядочение системы пенсионных выплат, ее реформирование и регулирование;
- выполнение определенных судом решений, в частности, погашение задолженности по выплате пенсий;
- выплату пенсий лицам с оккупированных территорий, когда эти населенные пункты будут освобождены от захватчиков.
К тому же правительство гарантирует обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования пенсионных выплат, которые назначены законодательными актами.
У кого вырастет пенсия в июле
В июле вырастут пенсии лиц старше 70 лет. Их выплаты увеличатся, благодаря начислению надбавки по возрасту.
Размер этой доплаты сейчас такой:
- лица от 70 до 74 лет включительно могут получить надбавку 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Такая доплата добавляется к пенсии автоматически. Надбавка начисляется в месяц, когда у пенсионера день рождения.