Когда состоится индексация

Кабмин определил, что индексация должна проводиться ежегодно с 1 марта. Это решение будет действовать в течение 2025 – 2027 годов.

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Кроме индексации, правительство также планирует следующие действия:

упорядочение системы пенсионных выплат, ее реформирование и регулирование;

выполнение определенных судом решений, в частности, погашение задолженности по выплате пенсий;

выплату пенсий лицам с оккупированных территорий, когда эти населенные пункты будут освобождены от захватчиков.

К тому же правительство гарантирует обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования пенсионных выплат, которые назначены законодательными актами.

У кого вырастет пенсия в июле

В июле вырастут пенсии лиц старше 70 лет. Их выплаты увеличатся, благодаря начислению надбавки по возрасту.

Размер этой доплаты сейчас такой:

лица от 70 до 74 лет включительно могут получить надбавку 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Такая доплата добавляется к пенсии автоматически. Надбавка начисляется в месяц, когда у пенсионера день рождения.

Обратите внимание! Надбавка по возрасту предоставляется только если пенсионная выплата лица менее 10 340,35 гривен.