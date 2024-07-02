Что предлагает Украина

Украина 1 августа провела телефонную конференцию, во время которой сообщила о намерении включить ВВП-варранты в соглашение о реструктуризации облигаций на сумму около 20 миллиардов долларов.

Читайте также У Украины есть только один месяц, чтобы не допустить дефолта

Формальные переговоры по реструктуризации в прошлом месяце завершились без достижения соглашения.

Заявления, опубликованные на прошлой неделе, показали значительный разрыв между 20% списанием, на которое согласны владельцы облигаций, и предложением Украины, которая предусматривает дисконт до 60%.

Что такое ВВП-варранты ВВП-варранты – это финансовые инструменты, привязанные к показателям роста валового внутреннего продукта страны. Владельцы таких варрантов получают дополнительные выплаты, если экономика страны растет быстрее, чем определенный порог.

Какой долг должна погасить Украина

Украина имеет непогашенные облигации на 19,7 миллиарда долларов и задолженность в 2,6 миллиарда долларов по ВВП-варрантам, выплаты по которым привязаны к экономическому росту. Варранты создали во время реструктуризации долга в 2015 году.

Заметьте! В последнем заявлении правительство изложило предложение по реструктуризации облигаций, упоминая ВВП-варранты только в контексте устранения перекрестного дефолта. Инвесторы увидели в этом знак, что Киев сначала разберется с облигациями.

Однако стало понятно, что необходимо решить вопрос и с варрантами, поскольку их платежи включены в анализ устойчивости долга МВФ и могут повлиять на купонные выплаты держателям облигаций.