Що пропонує Україна

Україна 1 серпня провела телефонну конференцію, під час якої повідомила про намір включити ВВП-варанти до угоди щодо реструктуризації облігацій на суму близько 20 мільярдів доларів.

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Формальні переговори щодо реструктуризації минулого місяця завершилися без досягнення угоди.

Заяви, опубліковані минулого тижня, показали значний розрив між 20% списанням, на яке згодні власники облігацій, та пропозицією України, яка передбачає дисконт до 60%.

Що таке ВВП-варанти ВВП-варанти – це фінансові інструменти, що прив'язані до показників зростання валового внутрішнього продукту країни. Власники таких варантів отримують додаткові виплати, якщо економіка країни зростає швидше, ніж певний поріг.

Який борг має погасити Україна

Україна має непогашені облігації на 19,7 мільярда доларів та заборгованість у 2,6 мільярда доларів за ВВП-варантами, виплати за якими прив'язані до економічного зростання. Варанти створили під час реструктуризації боргу у 2015 році.

Зауважте! В останній заяві уряд виклав пропозицію щодо реструктуризації облігацій, згадуючи ВВП-варанти лише у контексті усунення перехресного дефолту. Інвестори побачили в цьому знак, що Київ спершу розбереться з облігаціями.

Проте стало зрозуміло, що необхідно вирішити питання і з варантами, оскільки їх платежі включені в аналіз стійкості боргу МВФ і можуть вплинути на купонні виплати власникам облігацій.