Чому може виникнути дефолт

Іноземні власники облігацій ще не погодили призупинення виплат за держборгом. Якщо це не відбудеться, з 1 серпня Україна може оголосити дефолт.

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Останні 2 роки, кредитори погоджувались на призупинення виплат з обслуговування боргу. Розмір відстрочки, станом на зараз сягає 15% від річного ВВП. Це друга по величині витрата з бюджету, більші видатки йдуть лише на оборону.

Зауважте! Йдеться як про державних, так і приватних кредиторів.

Як розвиватиметься ця ситуація

Україна має два основні виходи з цієї ситуації:

домовитись про відтермінування виплат до 2027 року;

оголосити дефолт.

Якщо Україна оголосить дефолт, це стане відображенням тривожної недовіри приватних інвесторів до зобов'язань Заходу. У довгостроковій перспективі це може означати катастрофу для відновлення країни,

– наголошують у The Economist.

Потрібно розуміти, що оголошення дефолту негативно вплине на розвиток української економіки у майбутньому. Зокрема, на відновлення України і допомогу союзників у цьому.