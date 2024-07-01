Які будуть зміни до бюджетного кодексу
Бюджетний комітет рекомендував включити до першого читання зміни до Бюджетного кодексу, спрямовані на відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів.
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Очікується, що народні депутати внесуть додаткові поправки до другого читання, спрямовані на підтримку місцевого самоврядування.
Коротко, що передбачає цей законопроєкт:
- відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів (фактично складення прогнозу місцевих бюджетів на 3 роки). Виняток – тимчасово окуповані території, або території, на яких ведуться активні бойові дії;
- розширення напрямки використання залишків коштів ОМС, додають також: погашення кредиторської заборгованості, облаштування місць тимчасового перебування ВПО, співфінансування з місцевих бюджетів і придбання ОВДП строком понад 1 рік;
- місцеві ради зможуть надавати фінансову гарантію не тільки на запозичення для інвест-проєктів, але і на кредити-рефінансування раніше взятих позик (за погодженням з Мінфіном);
- дозволять ще на 6 років ОМСам не застосовувати норми Бюджетного кодексу щодо загального обсягу місцевого боргу (але все одно має бути погодження Мінфіну).