США рекомендують Україні підвищити тарифи на світло та газ

Влітку відбулося грандіозне зростання тарифів. Зараз в українському уряді заявили, що до кінця опалювального сезону підвищень не буде, міжнародні партнери висловили занепокоєння відносно цього рішення.

Чому США рекомендують підвищити тарифи

Міністерка Оксана Жолнович розповіла у ефірі телемарафону, що США вважають за потрібне збільшити тарифи на газ і електроенергію в Україні, передає 24 Канал. Український уряд готовий це зробити.

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Аби це рішення не вдарило по кишенях українців, буде введено більше можливостей для отримання субсидії.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики Ми до цього готові. У бюджеті на 2024 рік передбачили 50 мільярдів гривень на субсидії.

Станом на зараз тариф на електроенергію складає – 2,64 гривні за кіловат-годину. З цінами на газопостачання ситуація складніша – усе залежить від регулятора. Вартість газу визначає постачальник.

Рекомендації від США для України

США надали Україні перелік пріоритетних реформ. Ці рішення мають допомогти українській системі якнайшвидше пройти зміни і інтегруватися у європейське середовище. Однією з найважливіших реформ – є лібералізація тарифів на електроенергію та природний газ. З подальшою компенсацією для громадян у вигляді субсидій.

Лібералізація – це не підвищення тарифів для громадян, йдеться про те, що завдяки цим рішенням, енергокомпанії самостійно визначатимуть вартість сировини.