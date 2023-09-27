Тарифи на газ з 1 жовтня: скільки платитимуть українці

У 2023 році збільшення комунальних платежів не буде. В уряді пояснили, що українці не мають компенсувати державні витрати на відновлення комунікацій.

Ціни на газ в Україні

До початку повномасштабного вторгнення в Україні газ рахувалася по річному та місячному тарифу. Ціна за кубометр сировини розраховувалась окремо.

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Зараз уряд заборонив збільшувати річний тариф, місячний може змінюватись і до тепер. Основним регулятором в Україні є "Нафтогаз". який виступає постачальником останньої надії. Його тариф – 7,96 гривні за кубометр газу. Інші регулятори мають свої ціни.

Раніше постачальників було значно більше. Однак, у зв'язку з військовими діями та загальною економічною кризою, деякі підприємства були зруйновані або збанкрутіли.

Чи зміняться тарифи до 2024 року

У телемарафоні голова правління "Нафтогаз" – Олексій Чернишов розповів, що ціна на газ не зростатиме, повідомляє 24 Канал. Щобільше, Україна має достатні накопичення для того аби стабілізувати ситуацію на ринку.

Олексій Чернишов Голова правління НАК Нафтогаз України Що стосується цін на газ. Ціни на газ для населення і для підприємств ТКЕ залишаються стабільними. До кінця зими вони змінюватися не будуть. Тому стосовно цього я маю заспокоїти населення, а також міста і підприємства теплокомуненерго.

Раніше Чернишов повідомляв, що до квітня 2024 року ціни на газ змінюватися не будуть. Для цього уряд приклав максимум зусиль.