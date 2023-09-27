Спеціальні виплати отримують переселенці, які переїхали на території Київщини, Кіровоградщини та Черкащини. Допомогу надає благодійний фонд "Право на захист" спільно з ООН.

Читайте також Всього 5%: НБУ покращив прогноз дефіциту електроенергії до кінця 2023 року

Представники благодійної організації повідомили, що участь у програмі можуть взяти особи, які:

Ця грошова допомога дорівнює сумі орендної плати за пів року проживанні. У "Праві на захист" пояснили, що ці виплати мають підтримати переселенців та краще адаптувати їх до нового місця перебування

Аби отримати компенсацію, необхідно подати документи у органи соціального захисту. Для оформлення потрібно:

написати заяву;

додати посвідчення особи та довідку ВПО.

Допомога для переселенців

Попри компенсацію оренди, ВПО мають право на грошову допомогу від держави:

2 000 гривень – дорослі особи;

3 000 гривень – особи з інвалідністю, діти до 18 років.

Також переселенцям надають гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, електроніки та інших засобів для опалення. Для отримання пільг, ВПО обов'язково мають отримати відповідну довідку.