Яку допомогу нададуть ВПО
Спеціальні виплати отримують переселенці, які переїхали на території Київщини, Кіровоградщини та Черкащини. Допомогу надає благодійний фонд "Право на захист" спільно з ООН.
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Представники благодійної організації повідомили, що участь у програмі можуть взяти особи, які:
- хочуть переїхати ближче до місця роботи, закладу навчання дітей;
- знаходяться під загрозою втрати житла у якому зараз проживають;
- проживають у місцях компактного проживання, які можуть бути розформовані.
Ця грошова допомога дорівнює сумі орендної плати за пів року проживанні. У "Праві на захист" пояснили, що ці виплати мають підтримати переселенців та краще адаптувати їх до нового місця перебування
Аби отримати компенсацію, необхідно подати документи у органи соціального захисту. Для оформлення потрібно:
- написати заяву;
- додати посвідчення особи та довідку ВПО.
Допомога для переселенців
Попри компенсацію оренди, ВПО мають право на грошову допомогу від держави:
- 2 000 гривень – дорослі особи;
- 3 000 гривень – особи з інвалідністю, діти до 18 років.
Також переселенцям надають гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, електроніки та інших засобів для опалення. Для отримання пільг, ВПО обов'язково мають отримати відповідну довідку.