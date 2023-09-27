Прогноз НБУ щодо дефіциту електроенергії

За словами заступника голови НБУ Олексія Шабана, регулятор очікує менших економічних наслідків від ймовірного дефіциту електроенергії в кінці цього року та початку наступного. До того ж 1,5 – 2% дефіциту буде перекриватися імпортом електроенергії.

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Наприклад на початку 2023 року НБУ передбачав більш суттєвий вплив на економіку через перебої електропостачання на увесь рік. За прогнозами по базовому сценарію він становив 15 – 18% у IV кварталі 2023 року та І кварталі 2024 року, за негативним сценарієм – 30 – 33%.

Зверніть увагу! Уже у квітні Нацбанк переглянув свою оцінку.

Олексій Шабан Заступник голови НБУ Ми побачили, що на платіжний баланс і на інфляцію проблеми з електроенергетикою вплинули не так, як очікувалося. Можна навіть сказати, що на інфляцію зовсім не вплинули, оскільки зниження цін на пальне та сировину змогли "притиснути" інфляцію.

Натомість руйнування Каховської ГЕС не сильно повпливало на ситуацію з енергосистемою, хоча і знизило обсяги гідрогенерації по всьому каскаду Дніпра. У липні ситуацію збалансували опади, а серпневий дефіцит покрив імпорт електроенергії.

Кому заборонять відключати електроенергію взимку

Кабмін затвердив списки категорій населення, яким не відключатимуть світло зимою. До них належать українці вразливої категорії:

сім'ї, у яких перебуває понад троє прийомних дітей;

ті, хто утримує дитячий будинок сімейного типу;

жителі квартир, серед яких є особа, яка залежна від електричних медичних приладів, що потребують постійного електроживлення;

багатодітні родини;

особи, що мають інвалідність І або ІІ групи;

люди, які доглядають за дітьми з інвалідністю або за особами, що отримали каліцтво у дитинстві.

Зауважте! Ці громадяни вважаються вразливими, якщо не мають субсидії.

Також такі особи будуть отримувати безкоштовний, швидкий та якісний ремонт комунікацій.