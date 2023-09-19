Який рівень системних ризиків фінансового сектору України

У 2022 році ризики валютного ринку були високими, а курсові очікування – песимістичними. Проте НБУ вдалося своїми заходами стабілізувати валютний ринок. Натомість міжнародна допомога сприяла зниженню ризиків та нарощуванню міжнародних резервів.

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Курс гривні на готівковому ринку зміцнився з початку цього року та наблизився до безготівкового. Суттєвий рівень міжнародних резервів також створює запас міцності для поступового пом’якшення валютних обмежень,

– йдеться у повідомлені НБУ.

Тож у 2023 році стабілізувалися курсові очікування. Цьому сприяли комфортний рівень міжнародних резервів та заходи НБУ з підвищення привабливості гривневих активів і запобігання непродуктивному відпливу капіталу.

В Україні скасують фіксований курс долара

НБУ збирається скасувати фіксований курс долара, який нині знаходиться на рівні 36,56 гривні. Проте перед цим Україні потрібно покращити такі показники:

інфляція;

реальна ринкова ставка;

стан та обсяг золотовалютних резервів;

ситуація на валютному ринку;

фінансова стабільність;

ризики безпеки.

Андрій Пишний Голова НБУ От практично повний список. Поки що команда Нацбанку мені до певної міри нагадує снайпера, який намагається вразити точно в ціль. Але при цьому мета постійно рухається, і ми повинні потрапити саме таким чином, щоб не зашкодити досягненням, які маємо сьогодні.

Нагадаємо! Нещодавно НБУ знизив рівень облікової ставки з 22 до 20%.