В Україні скасують фіксований курс долара

НБУ відмовиться від фіксованого курсу, який нині становить 36,56 гривні. Проте за узгодженою з МВФ програмою спочатку мають бути покращені такі показники як:

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інфляція;

реальна ринкова ставка;

стан та обсяг золотовалютних резервів;

ситуація на валютному ринку;

фінансова стабільність;

ризики безпеки.

Андрій Пишний Глава НБУ От практично повний список. Поки що команда Нацбанку мені до певної міри нагадує снайпера, який намагається вразити точно в ціль. Але при цьому мета постійно рухається, і ми повинні потрапити саме таким чином, щоб не зашкодити досягненням, які маємо сьогодні.

Нагадаємо! Нацбанк на брифінгу після засідання монетарного комітету оголосив, що облікову ставку було знижено з 22 до 20%.

Курс долара 14 вересня

Курс долара протягом цієї доби дещо зріс. Найбільше зросла купівля у банках, а також продаж в обмінниках – у діапазоні 20 – 25 копійок.