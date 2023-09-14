Курс валют на наступний тиждень

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що на майбутній курс валют впливатиме рішення щодо облікової ставки.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ 18 – 24 вересня ситуацію на валютному ринку в першу чергу визначатимуть рішення, ухвалені 14 вересня: а саме рішення по ставці та можливі зміни до валютного регулювання. Якщо такі зміни будуть (майже всі переконані, що зниження облікової ставки таки станеться), то після оприлюднення останніх даних по інфляції, варто очікувати нових "коридорів" на валютному ринку.

За його прогнозами курс буде таким:

Долар – 37,80 – 38,80 гривні;

Євро – 40 – 41,5 гривні.

Зверніть увагу! Курс євро на наступному тижні залежатиме від певних рішень Федеральної резервної системи США та міжнародних торгів.

Що формуватиме валютний ринок

Банкір зауважив, що НБУ досить вдало знизив напругу на ринку.

Як і передбачалося, зниження напруги на ринку валют почасти стало результатом вчасних дій НБУ: збільшення ліміту на придбання безготівкової валюти до 200 тисяч гривень реанімувало конвертаційні депозити, що відразу позначилося на курсовій динаміці, на співвідношенні попиту і пропозиції – дисбаланс було усунено. Водночас напрямок руху до подальшої лібералізації валютного ринку та встановлення плаваючого курсу валют дещо заспокоює ринок,

– додав він.

Також наступного тижня валютний ринок формуватиме кілька основних факторів, серед них Лєсовой виокремив наступні:

розвиток економіки (потенційні можливості нарощування виробництва, розвитку малого та середнього бізнесу – зокрема в Україні кількість ФОПів вже перевищило 2 мільйони);

міжнародна фінансова допомога, левова частина коштів з якої спрямовується на покриття видатків бюджету (нагадаю, що минулого тижня Україна отримала 2,1 мільярда доларів від Японії);

експортні можливості (зокрема пошук ефективного та альтернативного рішення щодо експорту агропродукції через територіальні води Туреччини, Румунії та Болгарії);

ситуація на фронті: поступ ЗСУ у звільненні українських територій.

Курс валют 14 вересня

Курс долара та євро протягом цієї доби дещо зріс. Найбільше зріс продаж євро в обмінниках на 30 копійок. Також зросла купівля у банках долара і євро, а також продаж долара в обмінниках – у діапазоні 20 – 25 копійок.

Долар:

У банках: купівля – 37,7 гривні, продаж – 38,3 гривні;

купівля – 37,7 гривні, продаж – 38,3 гривні; В обмінниках: купівля – 37,72 гривні, продаж – 38,35 гривні;

купівля – 37,72 гривні, продаж – 38,35 гривні; На чорному ринку: купівля – 38,05 гривень, продаж – 38,23 гривні.

Євро: