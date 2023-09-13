Дефіцит валюти скоротився

Зменшення продажу іноземної валюти склало майже половину від попередніх показників, повідомив Богдан Данилишин.

Читайте також Національна валюта послабшала: як змінився курс долара минулого тижня

Богдан Данилишин Член Ради Національного банку України Збільшення пропозиції іноземної валюти на тлі скорочення попиту на неї з боку клієнтів банків минулого тижня обумовило зменшення чистого продажу іноземної валюти Національним банком з метою збалансування ринку до 302 мільйона доларів (порівняно із 638 мільйонів доларів тижнем раніше).

До слова, станом на 1 вересня 2023 року міжнародні валютні резерви України становили 40,4 мільярда доларів, що цілком достатньо для фінансування імпорту майже на пів року. А от дефіцит торгівлі товарами почав збільшуватися. З початку 2023 року Державна митниця зафіксувала нестачу на 16,6 мільярда доларів, що вдвічі більше ніж минулого року.

На додачу до припинення роботи зернового коридору та атак РФ на дунайські порти це додатково ускладнить експорт української аграрної продукції, в умовах очікувань щодо зростання врожаю на 5% у порівнянні з минулим роком. Ці фактори матимуть негативний вплив як на темпи економічного зростання, так і на ситуацію на валютному ринку,

– додав він.

Нагадаємо! Польща не збирається відновлювати імпорт українського зерна, навіть, якщо ЄС скасує свою заборону. Її можуть підтримати і інші країни, які теж активно виступали експорту агропродукції з України.

Ситуація на валютному ринку

Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що помірне зростання курсу валют у другій половині минулого тижня був спричинений великим попитом на іноземну валюту. Саме тому курс знизилася до 37,7 — 37,8 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку А от протягом цього тижня вартість американського долара у готівковому сегменті коливатиметься в межах 37,5 – 38,1 гривні за долар.

Вона додала, що нині існують усі передумови для зниження вартості валюти на готівковому ринку.

Курс долара 13 вересня

З вчорашнього дня курс долара дещо зміцнив свої позиції на ринку валют. Його вартість зросла в діапазоні 3 – 15 копійок.