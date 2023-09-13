Дефицит валюты сократился

Уменьшение продажи иностранной валюты составило почти половину предыдущих показателей, сообщил Богдан Данилишин.

Читайте также Национальная валюта ослабла: как изменился курс доллара на прошлой неделе

Богдан Данилишин Член Совета Национального банка Украины Увеличение предложения иностранной валюты на фоне сокращения спроса на нее со стороны клиентов банков на прошлой неделе обусловило уменьшение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка до 302 миллионов долларов (по сравнению с 638 миллионов долларов неделей ранее).

К слову, на 1 сентября 2023 года международные валютные резервы Украины составили 40,4 миллиарда долларов, что вполне достаточно для финансирования импорта почти на полгода. А вот дефицит торговли товарами стал увеличиваться. С начала 2023 года Государственная таможня зафиксировала недостаток в 16,6 миллиарда долларов, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Вдобавок к прекращению работы зернового коридора и атак РФ на дунайские порты это дополнительно усложнит экспорт украинской аграрной продукции, в условиях ожиданий роста урожая на 5% по сравнению с прошлым годом. Эти факторы будут оказывать негативное влияние как на темпы экономического роста, так и на ситуацию на валютном рынке.

– добавил он.

Напомним! Польша не собирается возобновлять импорт украинского зерна, даже если ЕС отменит свой запрет. Ее могут поддержать и другие страны, тоже активно выступавшие экспорта агропродукции из Украины.

Ситуация на валютном рынке

Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что умеренный рост курса валют во второй половине прошлой недели был вызван большим спросом на иностранную валюту. Именно поэтому курс снизился до 37,7 — 37,8 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка А вот в течение этой недели стоимость американского доллара в наличном сегменте будет колебаться в пределах 37,5 – 38,1 гривны за доллар.

Она добавила, что в настоящее время существуют все предпосылки для снижения стоимости валюты на наличном рынке.

Курс доллара 13 сентября

Со вчерашнего дня курс доллара несколько укрепил свои позиции на рынке валют. Его стоимость выросла в диапазоне 3 – 15 копеек.