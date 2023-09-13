Как изменился курс доллара за неделю

В системно важных банках наличный курс доллара вырос на несколько копеек – до 37,4 – 38,2 гривны.

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Александр Мартыненко Глава департамента корпоративного анализа группы ICU Валютный рынок уже чуть-чуть стабилизировался после того, как НБУ разрешил большие объемы покупки безналичной валюты для населения.

Хотя спрос на валюту на розничном рынке все еще превышает предложение, для банков исчезла необходимость в обеспечении населения и юрлиц валютой.

Бизнесмены спрогнозировали курс доллара на 2024 год

Топ менеджеры опрошенных компаний спрогнозировали следующие показатели курса доллара:

2021-22 годы – 29 гривен за доллар;

2023 год – 43 гривны за доллар;

2024 год – 41 гривна за доллар.

Также они ожидают прирост следующего года в гривне – 72% и 55% – в натуральном выражении. На 2023 голоса распределились в другом виде – 58% и 43% соответственно.

Курс доллара 13 сентября

В течение последних суток курс доллара окреп в диапазоне 3 – 15 копеек. Только в обменниках покупка упала на 2 копейки.