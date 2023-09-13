Як змінився курс долара за тиждень

У системно важливих банках готівковий курс долара зріс на декілька копійок – до 37,4 – 38,2 гривні.

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Олександр Мартиненко Голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Валютний ринок вже трохи стабілізувався після того, як НБУ дозволив більші обсяги купівлі безготівкової валюти для населення.

Хоч попит на валюту на роздрібному ринку все ще перевищує пропозицію, для банків зникла необхідність у забезпеченні населення та юросіб валютою.

Бізнесмени спрогнозували курс долара на 2024 рік

Топменеджери опитаних компаній спрогнозували наступні показники курсу долара:

2021-22 роки – 29 гривень за долар;

2023 рік – 43 гривні за долар;

2024 рік – 41 гривня за долар.

Також вони чекають на приріст наступного року у гривні – 72% та 55% – у натуральному виразі. На 2023 рік голоси розподілилися у іншому вигляді – 58% та 43% відповідно.

Курс долара 13 вересня

Протягом останньої доби курс долара зміцнів у діапазоні 3 – 15 копійок. Лише в обмінниках купівля впала на 2 копійки.