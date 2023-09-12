Польща дуже допомогла Україні з експортом зерна, коли Росія заблокувала акваторію Чорного моря. Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко пояснив 24 Каналу, що через дешеве українське зерно польські фермери мають збитки.

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Механізм заборони на імпорт зерна

Олексій Буряченко зазначив, що коли Росія заблокувала акваторію Чорного моря, Україна могла експортувати зерно лише залізницею або автомобільним транспортом. Тоді Польща взяла на себе основну відповідальність, через її територію перевозили переважну більшість нашого зерна.

Брюссель визначає, скільки потрібно, якого збіжжя, де вирощувати, яка країна, хто буде купувати та куди воно далі піде. Там дуже злагоджена система з більшою передачею повноважень у сфері аграрного господарства не країні, яка вирощує збіжжя, а Брюсселю. Брюссель – основний законодавець в аграрній сфері,

– сказав він.

Європа розуміла, що Україні важливо експортувати зерно. Крім того, українську зерно конкурентне на європейському ринку, адже воно дешевше. Однак польські фермери проти, адже мають певні збитки.

"Польські фермери проти цього. Навіть не проти того, що Польща закуповує зерно з України, а навіть що Польща стала транзитною країною. У цьому їх підтримують фермери з інших європейських країн", – підкреслив Буряченко.

На думку політолога, крапку у цьому питанні повинен поставити Брюссель. До прикладу, компенсувати польським та фермерам з інших країн неотриманий прибуток, збитки. Україна та партнери працюватимуть у цьому напрямку та знайдуть правильне рішення.

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