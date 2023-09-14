Курс валют на следующую неделю

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что на будущий курс валют будет влиять решение по учетной ставке.

Читайте также Дефицит валюты сократился вдвое: какова ситуация с курсом

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА 18 – 24 сентября ситуацию на валютном рынке будут в первую очередь определять решения, принятые 14 сентября: а именно решения по ставке и возможные изменения в валютном регулировании. Если такие изменения будут (почти все убеждены, что снижение учетной ставки все же произойдет), то после обнародования последних данных по инфляции, следует ожидать новых "коридоров" на валютном рынке.

По его прогнозам курс будет следующим:

Доллар – 37,80 – 38,80 гривны;

Евро – 40 – 41,5 гривны.

Обратите внимание! Курс евро на следующей неделе будет зависеть от определенных решений Федеральной резервной системы США и международных торгов.

Что будет формировать валютный рынок

Банкир отметил, что НБУ достаточно удачно снизил напряжение на рынке.

Как и предполагалось, снижение напряжения на рынке валют отчасти стало результатом своевременных действий НБУ: увеличение лимита на приобретение безналичной валюты до 200 тысяч гривен реанимировало конвертационные депозиты, что сразу сказалось на курсовой динамике, на соотношении спроса и предложения – дисбаланс был устранен. В то же время направление движения к дальнейшей либерализации валютного рынка и установление плавающего курса валют несколько успокаивает рынок,

– добавил он.

Также на следующей неделе валютный рынок будет формировать несколько основных факторов, среди них Лесовой выделил следующие:

развитие экономики (потенциальные возможности наращивания производства, развития малого и среднего бизнеса – в частности, в Украине количество ФЛП уже превысило 2 миллиона);

международная финансовая помощь, львиная часть средств, с которой направляется на покрытие расходов бюджета (напомню, что на прошлой неделе Украина получила 2,1 миллиарда долларов от Японии);

экспортные возможности (в частности, поиск эффективного и альтернативного решения по экспорту агропродукции через территориальные воды Турции, Румынии и Болгарии);

ситуация на фронте: продвижение ВСУ в освобождении украинских территорий.

Курс валют 14 сентября

Курс доллара и евро в течении этих суток несколько возрос. Больше всего выросли продажи евро в обменниках на 30 копеек. Также возросла покупка в банках доллара и евро, а также продажа доллара в обменниках – в диапазоне 20 – 25 копеек.

Доллар:

В банках: покупка – 37,7 гривны, продажа – 38,3 гривны;

покупка – 37,7 гривны, продажа – 38,3 гривны; В обменниках: покупка – 37,72 гривны, продажа – 38,35 гривны;

покупка – 37,72 гривны, продажа – 38,35 гривны; На черном рынке: покупка – 38,05 гривен, продажа – 38,23 гривны.

Евро: