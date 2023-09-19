Какой уровень системных рисков финансового сектора Украины

В 2022 году риски валютного рынка были высокими, а курсовые ожидания – пессимистическими. Однако НБУ удалось своими мерами стабилизировать валютный рынок. Между тем международная помощь способствовала снижению рисков и наращиванию международных резервов.

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Курс гривны на наличном рынке укрепился с начала этого года и приблизился к безналичному. Существенный уровень международных резервов также создает запас прочности для постепенного смягчения валютных ограничений.

– говорится в сообщении НБУ.

Так что в 2023 году стабилизировались курсовые ожидания. Этому способствовали комфортный уровень международных резервов и меры НБУ по повышению привлекательности гривневых активов и предотвращению непроизводительного оттока капитала.

В Украине отменят фиксированный курс доллара

НБУ собирается отменить фиксированный курс доллара, который сейчас находится на уровне 36,56 гривны. Однако перед этим Украине нужно улучшить следующие показатели:

инфляция;

реальная рыночная ставка;

состояние и объем золотовалютных резервов;

ситуация на валютном рынке;

финансовая стабильность;

риски сохранности.

Андрей Пышный Глава НБУ Вот практически полный перечень. Пока команда Нацбанка мне в известной степени напоминает снайпера, который пытается поразить точно в цель. Но при этом цель постоянно движется, и мы должны попасть именно таким образом, чтобы не навредить достижениям, которые имеем сегодня.

Напомним! Недавно НБУ снизил уровень учетной ставки с 22% до 20%.