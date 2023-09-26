Кому не будуть вимикати світло
Уряд визначив, що взимку вразливим категоріям населення не будуть відключати електроенергію. Йдеться зокрема про малозабезпечених осіб, які мають субсидію.
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Хто з громадян, згідно з рішенням Кабміну, належить до вразливої категорії:
- сім'ї у яких перебуває понад троє прийомних дітей;
- ті, хто утримує дитячий будинок сімейного типу;
- жителі квартир, серед яких є особа, яка залежна від електричних медичних приладів, що потребують постійного електроживлення;
- багатодітні родини;
- особи, що мають інвалідність І або ІІ групи;
- люди, які доглядають за дітьми з інвалідністю або за особами, що отримали каліцтво у дитинстві.
Аби допомогти цим громадянам вчасно оплачувати комунальні послуги, уряд затвердив комплекс заходів. Наприклад, особи, які належать до вразливої категорії, обслуговуються без черги і першочергово отримують відновлення постачання у разі відключень.
Також ці громадяни мають отримувати безкоштовний, швидкий та якісний ремонт комунікацій. Щоб оптимізувати процес виплат, громадяни з вразливої категорії можуть оформити договір про реструктуризацію заборгованості. При цьому, пеня за прострочення виплат нараховуватися не буде.