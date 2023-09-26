Правительство определило, что зимой уязвимым категориям населения не будут отключать электроэнергию. Речь идет, в частности, о малообеспеченных лицах, имеющих субсидию.

Читайте также Пенсии с 1 октября: ждать ли смены пенсионерам

Кто из граждан, согласно решению Кабмина, принадлежит к уязвимой категории:

Чтобы помочь этим гражданам своевременно оплачивать коммунальные услуги, правительство утвердило комплекс мер. Например, лица, принадлежащие к уязвимой категории, обслуживаются без очереди и в первую очередь получают возобновление поставок в случае отключений.

Также граждане должны получать бесплатный, быстрый и качественный ремонт коммуникаций. Чтобы оптимизировать процесс выплат, граждане из уязвимой категории могут оформить договор о реструктуризации задолженности. При этом пеня за просрочку выплат начисляться не будет.