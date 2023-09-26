Кому не будут выключать свет
Правительство определило, что зимой уязвимым категориям населения не будут отключать электроэнергию. Речь идет, в частности, о малообеспеченных лицах, имеющих субсидию.
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Кто из граждан, согласно решению Кабмина, принадлежит к уязвимой категории:
- семьи в них находится более трех приемных детей;
- те, кто содержит детский дом семейного типа;
- жители квартир, среди которых есть лицо, зависимое от электрических медицинских приборов, требующих постоянного электропитания;
- многодетные семьи;
- лица, имеющие инвалидность I или II группы;
- люди, ухаживающие за детьми с инвалидностью или за лицами, получившими увечье в детстве.
Чтобы помочь этим гражданам своевременно оплачивать коммунальные услуги, правительство утвердило комплекс мер. Например, лица, принадлежащие к уязвимой категории, обслуживаются без очереди и в первую очередь получают возобновление поставок в случае отключений.
Также граждане должны получать бесплатный, быстрый и качественный ремонт коммуникаций. Чтобы оптимизировать процесс выплат, граждане из уязвимой категории могут оформить договор о реструктуризации задолженности. При этом пеня за просрочку выплат начисляться не будет.