Какую помощь окажут ВПО
Специальные выплаты получают переселенцы, переехавшие на территории Киевщины, Кировоградщины и Черкасщины. Помощь оказывает благотворительный фонд "Право на защиту" совместно с ООН.
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Представители благотворительной организации сообщили, что участие в программе могут принять лица, которые:
- хотят переехать поближе к месту работы, заведению обучения детей;
- находятся под угрозой потери жилья, в котором сейчас проживают;
- проживают в местах компактного проживания, которые могут быть расформированы.
Эта денежная помощь равна сумме арендной платы за полгода проживания. В "Праве на защиту" объяснили, что эти выплаты должны поддержать переселенцев и лучше адаптировать их к новому местонахождению.
Для получения компенсации необходимо подать документы в органы социальной защиты. Для оформления требуется:
- написать заявление;
- добавить удостоверение личности и справку ВПЛ.
Помощь для переселенцев
Несмотря на компенсацию аренды, ВПЛ имеют право на денежную помощь от государства:
- 2 000 гривен – взрослые лица;
- 3 000 гривен – лица с инвалидностью, дети до 18 лет.
Также переселенцам оказывают гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов, электроники и других отопительных средств. Для получения льгот, ВПЛ обязательно должны получить соответствующую справку.