Тарифи на газ в Україні: чи підвищить "Нафтогаз" їх до ринкових

Війна є одним з найбільших викликів для нафтогазової галузі України. Проте не менш важливим є також відповідальне та ефективне використання газу в таких умовах.

Чи буде підвищувати "Нафтогаз" тарифи

СЕО НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов повідомив, що в опалювальному сезоні 2024 – 2025 років тарифи на газ залишиться без змін для домогосподарств, теплокомуненерго та інших споживачів.

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Олексій Чернишов СЕО НАК "Нафтогаз" У нас діє мораторій на підняття цін, і є рішення уряду, які передбачають продовження PSO. Воно буде працювати.

За його словами, роки споживання російського газу або газу з дотаціями негативно впливали на незалежність і суверенітет України. Це, на його думку, частково пояснює причини війни, в якій ми опинилися сьогодні.

Тому наша повна незалежність і суверенітет неможливі без енергетичного суверенітету. Всі розуміють, що за енергетику треба сплачувати. Але й одночасно – споживати ощадливо,

– стверджує Чернишов.

На його думку, єдиний шлях покращення ситуації — це лібералізація ринку. Суть не в тому, щоб українці платили більше, а в тому, щоб вони відповідальніше та ефективніше споживали енергію.