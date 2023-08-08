Чи буде підвищення цін з осені: пояснили у Мінекономіки

Через військові дії в Україні відбулося значне підвищення цін. Зросла вартість їжі, комунальних послуг, палива. У Мінекономіки вважають, цієї осені українців також можуть чекати зміни.

Чи буде зростання цін з осені

В Україні знижується рівень інфляції. Незважаючи на це, зменшення цін найближчим часом очікувати не варто. Українська економіка хоч і відновлюється, але цих темпів недостатньо для того, аби вартість більшості товарів знизилася.

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Влітку ціни на деякі продовольчі товари зменшилися. У Мінекономіки пояснили, чому так сталося, та зазначили, які фактори на це вплинули.

Водночас ключовою противагою зростання, цілком очікувано, у літній місяць стала сезонність,

– пояснили у міністерстві.

Тобто з осені ціни, вірогідно, не зміняться або підвищаться на невеликий відсоток. Сезонна продукція матиме нестабільну вартість, відповідно до того, чи задовільнятиме попит пропозиція і навпаки.

Як змінюються ціни на продукти

Раніше НБУ уже покращили свій прогноз відносно інфляції в Україні. Зараз прогнозований показник – 10,6%, хоча ще у квітні мова йшла про 14,8%.

У коментарі 24 Каналу науковиця Інна Сало пояснила, що вартість імпортних товарів для українців залишатиметься достатньо високою. При цьому ціна на місцеві продукти буде знижуватися до кінця серпня.

Iнна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Яблука коштуватимуть нижче наприкінці літа у 2,4 раза. Адже нинішня ціна становить ще 47,4 гривні. Ціни на овочі борщового набору теж можуть знизитися.

За словами Інни ціни будуть такі:

буряк – до 15 гривень за кілограм;

картопля – до 13 гривень;

капуста білокачанна – до 13 гривень.

Водночас імпортні позиці:

апельсини – 60 гривень за кілограм;

банани – 50 гривень;

лимони – 65 гривень.

Через втрату значної кількості ферм, аграрних підприємств, фабрик та заводів Україна не зможе швидко вийти з економічної кризи. Однак, завдяки міжнародній допомозі, успіхам на фронті та місцевим аграріям процес відновлення країни відбувається набагато швидше.