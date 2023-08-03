ВВП може зрости, але є нюанси

Директорка департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки Наталія Горшкова під час дискусії "Новий макроекономічний прогноз для України : яким буде курс, ВВП та інфляція", організованої Центром економічної стратегії (ЦЕС) повідомила, що у 2023 році реальне зростання ВВП може сягнути до 5%.

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Однак в Мінекономіки попри це зберігатимуть поточний прогноз щодо зростання на рівні 2,8%. Все через існуючи ризики, які є доволі значними. До речі, раніше показник становив 3,2%, але у червні його скоригували після теракту росіян на Каховській ГЕС.

У тих робочих розрахунках, які ми маємо, ми так само як і більшість експертів, які давали вам прогнози, бачимо можливість цього року вийти на реальне зростання близько 5%,

– каже Горошкова.

Те, що буде впливати на зростання, за словами директорки департаменту, буде інвестиційна динаміка. Втім замість військових інвестицій будуть інвестиції в інфраструктурні проєкти, проєкти, пов'язані із відновленням. Крім того, це все підкріплюватиметься іноземними інвестиціями та поверненням мігрантів з-за кордону.

Що буде з інфляцією

Нагадуємо, що за прогнозами Мінекономіки цього року рівень інфляції буде на рівні 14,7%. Щодо можливих змін цього показника, то Горшкова зазначила, що прогноз відомства теж залишається консервативним.

Це пояснюють тим, що на разі зберігається припущення, що переглянуть офіційний курс гривні наприкінці року.

За даними Нацбанку минулого тижня прогноз зростання реального ВВП України у 2023 році підвищили з 2% до 2,9%. Водночас його знизили на 2024 рік – із 4,3% до 3,5%.

Цікаво, що НБУ покращив оцінку інфляції цього року з 14,8% до 10,6%.