НБУ ліквідує банк "КОНКОРД"

У регуляторі наголосили, що частка цього банку становила 0,17% від активів платоспроможних банків. Тож це не має вплинути на стабільність банківського сектору України.

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Зверніть увагу! Відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Причиною такого рішення стали такі порушення банком "КОНКОРД" законодавства:

у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Протягом двох останніх років НБУ штрафував установу, загальною вартістю 60,4 мільйона та надсилав письмове застереження.

Кожен вкладник Банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 01 липня 2023 року становить 1 116,25 мільйона гривень,

– повідомила пресслужба НБУ.

Також НБУ застосував до банку штраф в розмірі 400 000 гривень за порушення вимог:

підпункту "а" пункту 2 частини першої статті 14 Закону № 361-IХ* у частині не супроводження переказу коштів необхідною інформацією про отримувача переказу коштів;

підпункту "б" пункту 1 частини першої статті 14 Закону № 361-IХ* у частині не супроводження не переказу коштів інформацією про платника (ініціатора переказу).

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