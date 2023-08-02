НБУ ликвидирует банк "КОНКОРД"
В регуляторе отметили, что доля этого банка составила 0,17% от активов платежеспособных банков. Это не должно повлиять на стабильность банковского сектора Украины.
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Причиной такого решения стали следующие нарушения банком "КОНКОРД" законодательства:
- в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового поражения.
В течение последних двух лет банк штрафовал учреждение, общей стоимостью 60,4 миллиона и направлял письменную оговорку.
Каждый вкладчик Банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов" физических лиц". В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 01 июля 2023 составляет 1 116,25 миллиона гривен,
– сообщила прессслужба НБУ.
Также НБУ применил к банку штраф в размере 400 000 гривен за нарушение требований:
- подпункта "а" пункта 2 части первой статьи 14 Закона № 361-IХ* в части не сопровождения перевода средств необходимой информацией о получателе перевода средств;
- подпункта "б" пункта 1 части первой статьи 14 Закона № 361-IХ* в части не сопровождения не перевода средств информацией о плательщике (инициаторе перевода).
НБУ существенно улучшил прогноз по инфляции
- Потребительская инфляция снизила свои темпы почти вдвое: с 26% до 12,8%. В НБУ отметили, что в этом немаловажную роль сыграли факторы предложения, в том числе насыщение рынков продовольствия и горючего, а также снижение мировых цен на энергоносители.
- Однако, несмотря на общие положительные прогнозы, украинцам следует понимать, что в будущем уровень инфляции будет снижаться более медленными темпами.
- Это связано со снижением эффекта сравнения довоенного уровня налогообложения горючего и нормированием повышенной стоимости цен на электроэнергию.