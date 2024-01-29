Чи прискориться в Україні зростання цін: прогноз голови НБУ
Прогноз НБУ вказує на помірне зростання споживчих цін в Україні у найближчі місяці. Про те, чи зростуть ціни до кінця року, читайте далі.
Який прогноз НБУ
Прогнозується, що у другій половині року інфляція прискориться, а споживчі ціни за підсумками 2024 року зростуть на – 8,6%. Про це заявив голова Національного Банку України Андрій Пишний у ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Читайте також: Не буде допомоги, не буде міцнішати гривня: чи надходитимуть Україні західні кошти
У макропрогнозі НБУ на 2024-2026 роки вказано, що з середини року інфляція пришвидшиться через вичерпання ефектів високих минулорічних врожаїв.
Упродовж найближчих кількох місяців інфляція буде в доволі безпечному діапазоні від 4 до 6%.
Додатково на ціни тиснутиме:
- подальше відновлення споживчого попиту;
- перенесення витрат бізнесу на споживчі ціни, зокрема через усе ще високі безпекові ризики та підвищення зарплат.
Який цільовий діапазон інфляції
Пишний повідомив, що НБУ залишає облікову ставку на рівні 15% саме заради того, щоб інфляція, яка може пришвидшитись протягом 2024 року – була контрольованою і досягла своєї цілі уже в 2025 році. При цьому, фактична ціль – інфляція на рівні 5,1%.
Станом на кінець 2023 року інфляція на рівні 5,1% – це фактично ціль, яку НБУ, як інституція, яка відповідає за монетарну політику, визнав для себе як певний інфляційний таргет. Але з початку війни ми відмовилися від інфляційного таргетування і перейшли в режим антикризового управління.
Яким був рівень інфляції у 2023 році
За даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у 2023 році сповільнилося до 5,1%.Зауважте! Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.
Також в НБУ додали, що сповільнення базової інфляції до 4,9% за підсумками року свідчить про вагомий вплив послідовної монетарної політики НБУ, зокрема:
- заходів із забезпечення курсової стійкості;
- привабливості гривневих активів: вони сприяли поліпшенню курсових та інфляційних очікувань.