Темпи зростання цін в Україні: в НБУ розповіли чи сповільнилась інфляція

Стало відомо, що темпи зростання цін у січні були нижчими за очікуваний показник від НБУ. Проте, ризики посилення інфляційного тиску все ще тиску зберігаються.

Чи послабився інфляційний тиск у січні

Відтак, у січні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 4,7%. Тому продукти подорожчали повільніше, ніж очікувалося, а також спостерігалися низькі темпи зростання цін на паливо, транспорт та тютюнові вироби.

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Згідно з даними НБУ, зростання цін на оброблені продовольчі товари також продовжувало сповільнюватися – до 5,5%.

Фундаментальний інфляційний тиск, відображений у показнику базової інфляції, в січні також послабився, хоча і менш помітно, ніж очікував НБУ,

– зазначається в коментарі.

Така динаміка зумовлювалася збільшенням пропозиції окремих продуктів харчування, вторинними ефектами від значних врожаїв, зниженням світових цін на нафту та подальшою дією мораторію на підвищення тарифів на послуги ЖКГ.

Водночас сприятливі ефекти тимчасових чинників зниження інфляційного тиску поступово вичерпуються, а ризики посилення інфляційного тиску зберігаються, передусім через вплив війни,

– зазначили в НБУ.

Що відбувалося із цінами у січні

Ціни на продукти

НБУ повідомляє, що зростання цін на хліб, борошняні та кондитерські вироби, а також м’ясні продукти – суттєво пригальмувалось. Водночас поглибилося падіння цін на соняшникову олію та сповільнилося здорожчання продуктів її переробки. Проте, рибні та молочні продукти – пришвидшилися у здорожчанні.

Останнє може бути наслідком блокування кордонів, що спричинило меншу пропозицію імпортної продукції, додаткові логістичні витрати та менші терміни реалізації цих товарів,

– йдеться в коментарі.

Втім, зростання цін на сирі продукти незначно сповільнилося до 2,1% У річному вимірі завдяки нарощуванню виробництва та переорієнтації виробників на внутрішній ринок відчутно знизилася вартість: яєць, круп та борошна, цукру.

За даними НБУ, зростання цін на молоко пригальмувало на тлі скорочення експорту та відповідного збільшення обсягів сировини на внутрішньому ринку.

Натомість стрімко подорожчали овочі борщового набору через скорочення пропозиції якісної продукції, а також помідори, яблука та цитрусові.

Ціни на непродовольчі товари

Ціни ж на непродовольчі товари незначно знизилися передусім за рахунок поглиблення падіння цін на одяг та взуття. Натомість ціни на електроніку та побутову техніку – сповільнили темпи зниження порівняно з груднем.

Темпи зростання вартості послуг

Темпи зростання вартості послуг у січні сповільнилися до 10,1% у річному вимірі. Помірніше дорожчали послуги кафе та ресторанів під впливом зменшення тиску з боку витрат на продовольчу сировину.

У НБУ зауважили, що деякі послуги з утримання житла та особистого догляду подорожчали швидше через збільшений попит та недостатність кваліфікованих кадрів.

Також сповільнилося зростання вартості: медичних, ветеринарних, фінансових послуг, страхування, обслуговування автомобілів, кінотеатрів, хімічного чищення.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін

Темпи зростання адміністративно регульованих цін знизилися до 10,4%. Далі повільніше дорожчали алкогольні напої та тютюнові вироби через зменшення тиску з боку виробничих витрат та значний тиск з боку нелегальної продукції.

Ціни на пальне

Мораторій на підвищення тарифів на ЖКП для населення надалі стримував адміністративну інфляцію.

Ціни на пальне залишилися на тому ж рівні, що й торік. Це головним чином пов'язано з падінням світових цін на нафту і розширенням джерел постачання пального.