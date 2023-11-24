Зростання ВВП України прискорилося до 10%

Попри нестабільну ситуацію в країні, українська економіка покращується. Цьому сприяє значне міжнародне фінансування і проведені реформи.

Що відбувається з українською економікою

У жовтні 2022 року падіння ВВП було на рівні 31,5%. У 2023 році показник економічного зростання склав 10,5%.

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У період з січня по жовтень 2022 року падіння ВВП склало 28,4%. У цей же період у 2023 році це значення зросло на 5,5%.

У жовтні 2023 року продовжувалася позитивна динаміка ВВП. З одного боку, висока врожайність у сільському господарстві й сприятлива погода, та, відповідно, високі темпи збирання врожаю, стабільна ситуація в енергетиці, робота тимчасового коридору для руху цивільних суден до портів Великої Одеси, достатня пропозиція товарів та послуг стимулювали динаміку ВВП,

– повідомили у Мінекономіки.

Однак потрібно розуміти, що українська інфраструктура сильно зруйнована, і це далеко не єдиний фактор, який вливає на ВВП. Основні причини нестабільної економіки в Україні:

значні ризики;

погіршена логістика;

проблеми на ринку праці, зокрема, виїзд за кордон кваліфікованих кадрів;

недоступність кредитних грошей;

незначний власний капітал.

У Мінекономіки зазначають, що така позитивна динаміка у жовтні стала можливою, зокрема, завдяки розвитку оборонного сектору. Сфера послуг в Україні швидко адаптується до впливу зовнішніх обставин, і це позитивно впливає на загальну економічну ситуацію.

Попри значні руйнування, українська промисловість набирає обертів. Відновлена виробнича сфера також значно вплинула на зростання ВВП.