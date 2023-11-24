Что происходит с украинской экономикой
В октябре 2022 года падение ВВП было на уровне 31,5%. В 2023 году показатель экономического роста составил 10,5%.
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В период с января по октябрь 2022 года падение ВВП составило 28,4%. В этот же период в 2023 году это значение выросло на 5,5%.
В октябре 2023 года продолжалась положительная динамика ВВП. С одной стороны, высокая урожайность в сельском хозяйстве и благоприятная погода и, соответственно, высокие темпы уборки урожая, стабильная ситуация в энергетике, работа временного коридора для движения гражданских судов в порты Великой Одессы, достаточное предложение товаров и услуг стимулировали динамику ВВП.
– сообщили в Минэкономики
Однако нужно понимать, что украинская инфраструктура сильно разрушена и это далеко не единственный фактор, который вливает на ВВП. Основные причины нестабильной экономики в Украине:
- значительные риски;
- ухудшенная логистика;
- проблемы на рынке труда, в частности, выезд квалифицированных кадров;
- недоступность кредитных средств;
- незначительный собственный капитал.
В Минэкономики отмечают, что такая положительная динамика в октябре стала возможна, в том числе благодаря развитию оборонного сектора. Сфера услуг в Украине быстро адаптируется к влиянию внешних обстоятельств, что положительно влияет на общую экономическую ситуацию.
Несмотря на значительные разрушения, украинская промышленность набирает обороты. Возобновленная производственная сфера также оказала значительное влияние на рост ВВП.