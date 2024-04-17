Зростання мінімальної зарплати у 2024 році: як змінились ці виплати
17 квітня 2024, 18:37Читать новость на русском
Джерело:Державна податкова служба
Попри складну економічну ситуацію, зарплати українців зростають. У тому числі і мінімальні виплати.
Наскільки зросла мінімальна зарплата
Мінімальна зарплата зросла з 1 січня 2024 року. Тоді вона сягнула 7 100 гривень.
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У квітні мінімальна заробітна плата збільшилась знову. Тепер вона становить 8 тисяч гривень. У годинному вимірі це 48 гривень.
На що вплинуло зростання мінімальної зарплати
Зважаючи на зростання мінімальної заробітної плати, збільшився мінімальний податок на дохід, ЄСВ, а також військовий збір. Тепер ці показники такі:
- податок на доходи фізичних осіб складає мінімум 1 440 гривень – 8 000×18%;
- військовий збір – щонайменше 120 гривень – 8 000×1,5%;
- ЄСВ – 1 760 гривень – 8 000×22.
Зросли і максимуми:
- максимальна база нарахування єдиного внеску – 120 000 гривень – 8 000×15;
- максимальний ЄСВ – 26 400 – 8 000×15×22%.
Також зросла мінімальна пенсія громадян старше 65 років, які набули повний стаж. З 1 квітня виплата цих осіб складає щонайменше 3 200 гривень.Зверніть увагу! Мінімальні виплати осіб старше 65 років, які набули повний стаж складають 40% від визначеної гарантованої заробітної плати.