Зростання мінімальної зарплати у 2024 році: як змінились ці виплати

Попри складну економічну ситуацію, зарплати українців зростають. У тому числі і мінімальні виплати.

Наскільки зросла мінімальна зарплата

Мінімальна зарплата зросла з 1 січня 2024 року. Тоді вона сягнула 7 100 гривень.

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У квітні мінімальна заробітна плата збільшилась знову. Тепер вона становить 8 тисяч гривень. У годинному вимірі це 48 гривень.

На що вплинуло зростання мінімальної зарплати

Зважаючи на зростання мінімальної заробітної плати, збільшився мінімальний податок на дохід, ЄСВ, а також військовий збір. Тепер ці показники такі:

податок на доходи фізичних осіб складає мінімум 1 440 гривень – 8 000×18%;

військовий збір – щонайменше 120 гривень – 8 000×1,5%;

ЄСВ – 1 760 гривень – 8 000×22.

Зросли і максимуми:

максимальна база нарахування єдиного внеску – 120 000 гривень – 8 000×15;

максимальний ЄСВ – 26 400 – 8 000×15×22%.

Також зросла мінімальна пенсія громадян старше 65 років, які набули повний стаж. З 1 квітня виплата цих осіб складає щонайменше 3 200 гривень.

Мінімальні виплати осіб старше 65 років, які набули повний стаж складають 40% від визначеної гарантованої заробітної плати.