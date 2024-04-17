Насколько выросла минимальная зарплата

Минимальная зарплата выросла с 1 января 2024 года. Тогда она достигла 7 100 гривен.

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В апреле минимальная заработная плата увеличилась снова. Теперь она составляет 8 тысяч гривен. В часовом измерении это 48 гривен.

На что повлиял рост минимальной зарплаты

Учитывая рост минимальной заработной платы, увеличился минимальный налог на доход, ЕСВ, а также военный сбор. Теперь эти показатели следующие:

налог на доходы физических лиц составляет минимум 1 440 гривен – 8 000×18%;

военный сбор – не менее 120 гривен – 8 000 × 1,5%;

ЕСВ – 1 760 гривен – 8 000×22.

Выросли и максимумы:

максимальная база начисления единого взноса – 120 000 гривен – 8 000×15;

максимальный ЕСВ – 26 400 – 8 000×15×22%.

Также выросла минимальная пенсия граждан старше 65 лет, которые приобрели полный стаж. С 1 апреля выплата этих лиц составляет не менее 3 200 гривен.

Обратите внимание! Минимальные выплаты лиц старше 65 лет, которые приобрели полный стаж составляют 40% от определенной гарантированной заработной платы.