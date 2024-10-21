Тариф на світло: чи зростатиме він у 2025 році

Національний банк України передбачає зростання вартості комунальних послуг у 2025 році, зокрема й електроенергії. Це може відбутися навіть після мораторію, який діє на час війни.

Прогнозоване підвищення тарифів

Після завершення дії мораторію очікується поступове підвищення тарифів до рівня, який буде економічно обґрунтованим.

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Ключовими причинами зростання тарифів є складна ситуація в енергетиці та дефіцит державного бюджету.

Важливо! Водночас поки діє мораторій, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги тимчасово призупинено.

Чи будуть рости тарифи на світло

Тарифи на електроенергію для українців уже зросли в липні 2024 року, коли уряд підвищив фіксовану ціну з 2,64 до 4,32 гривні за кіловат-годину. Цей тариф залишатиметься чинним до 30 квітня 2025 року.

Мораторій на підвищення тарифів не поширюється на електроенергію, тому рішення щодо змін тарифів ухвалює уряд.

Зауважте! За прогнозами Національного банку України, у 2025 році можливе подальше підвищення тарифів на електроенергію, оскільки тарифи можуть поступово підніматися до економічно обґрунтованого рівня після завершення дії поточного тарифу.

Раніше експерти зазначали, що тариф на світло може зрости навіть до 9 гривень. Втім, цю інформацію спростували в компанії Yasno, зазначивши, що зростання тарифів – це компетенція виключно Кабміну.

Чому тариф не зростатиме

Нинішній тариф на електроенергію не буде змінюватися до 30 квітня 2025 року, оскільки це чітко закріплено постановою Кабміну.

Важливо! Документ визначає, що єдина фіксована ціна на електроенергію для населення становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Це означає, що до зазначеної дати будь-яке підвищення тарифів на електроенергію є неможливим.

Окрім цього, передбачено пільговий тариф для домогосподарств, які використовують електроенергію для опалення, на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину для обсягу споживання до 2000 кіловат-годин на місяць.

Зауважте! Також продовжує діяти "нічний тариф", що передбачає знижку 50% – з 23:00 до 07:00 електроенергія обліковується за тарифом 2,16 гривні, за умови використання двозонного лічильника.