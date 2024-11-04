Як вплинуть на курс долара в Україні вибори в США

Результати президентських виборів в США можуть вплинути на курс валют в Україні. Однак, лише за певних умов.

Чому може зрости курс долара в Україні

Поки що вплив результатів президентських виборів у США можна розглядати лише з теоретичного боку. Сплеск на готівкову валюту може статися, якщо перемогу здобуде кандидат, який висловлює суперечливі тези, відносно України, повідомляє 24 Канал з посиланням на банкіра Сергія Мамедова.

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Сергій Мамедов Голова правління Глобус Банку На моє переконання, прямого зв’язку результатів виборів з курсом долара в Україні немає. Скоріше можемо говорити про вибори в США, як непрямий чинник, який лише вкупі з іншими факторами: воєнними, енергетичними, внутрішньополітичними тощо, в тому числі економічними, можуть вплинути на курсові показники.

Мамедов уточнює, що головною проблемою може стати скорочення допомоги від США для України. Якщо так станеться, переважно ЄС сприятиме українській перемозі, а це, своєю чергою, створюватиме ряд проблем. Йдеться, зокрема, про зменшення грошової підтримки у майбутньому.

Банкір наголошує на тому, що на валютному ринку України відчувається певна стабільність. У тому числі завдяки режиму "керованої гнучкості" та політиці НБУ.

Ми припускаємо, що попит на валюту ситуативно може зрости. Однак це буде тимчасовим, адже, по-перше, американський долар не є дефіцитом, пропозиція може впоратися з попитом,

– прогнозує банкір.

Зверніть увагу! Новобраний президент США почне виконувати свої обов'язки з 20 січня 2025 року.