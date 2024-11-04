Почему может вырасти курс доллара в Украине

Пока что влияние результатов президентских выборов в США можно рассматривать лишь с теоретической стороны. Всплеск на наличную валюту может произойти, если победу одержит кандидат, который выражает противоречивые тезисы, относительно Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на банкира Сергея Мамедова.

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Сергей Мамедов Председатель правления Глобус Банка По моему убеждению, прямой связи результатов выборов с курсом доллара в Украине нет. Скорее можем говорить о выборах в США, как косвенный фактор, который только вместе с другими факторами: военными, энергетическими, внутриполитическими и так далее, в том числе экономическими, могут повлиять на курсовые показатели.

Мамедов уточняет, что главной проблемой может стать сокращение помощи от США для Украины. Если это случится, преимущественно ЕС будет способствовать украинской победе, а это, в свою очередь, создаст ряд проблем. Речь идет, в частности, об уменьшении денежной поддержки в будущем.

Банкир отмечает, что на валютном рынке Украины ощущается определенная стабильность. В том числе благодаря режиму "управляемой гибкости" и политике НБУ.

Мы предполагаем, что спрос на валюту ситуативно может вырасти. Однако это будет временным, ведь, во-первых, американский доллар не является дефицитом, предложение может справиться со спросом,

– прогнозирует банкир.

Обратите внимание! Новоизбранный президент США начнет выполнять свои обязанности с 20 января 2025 года.