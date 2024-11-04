Стоимость топлива в ноябре

Геннадий Рябцев рассказал для 24 Канала, что в ноябре может измениться стоимость сжиженного нефтяного газа. А вот запасы дизеля и бензина у трейдеров достаточные.

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Однако он отметил, что рост европейских цен на топливо не повлияет на украинскую стоимость.

Геннадий Рябцев Энергетический эксперт

Дело в том, что сейчас никто из трейдеров не хочет привлекать к себе внимание правительственных структур. У них есть возможности сохранить цену как на бензин, так и на дизельное топливо на нынешнем уровне. Об этом свидетельствуют те акции, которые автомобилисты имели в крупных сетях.

Стоимость сжиженного газа может вырасти и будет зависеть от объемов предложения этого ресурса на рынке.

Сейчас его не хватает потому, что с автомобилистами конкурируют владельцы котлов на сжиженном газе. В большом количестве эти котлы используют в Польше и государствах Балтии. Поскольку оттуда идет основной ресурс сжиженного нефтяного газа в Украину, то чем ниже будет температура воздуха в этих странах в ноябре, тем меньше достанется украинским автомобилям и тем выше будет цена для них,

– сказал он.

В конце октября цены на топливо были такие: