Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что Украина может пройти зиму без плановых отключений света, если ситуация будет такая, как сейчас. Также чиновник сказал, что наше государство может пройти зиму без обстрелов, пишет 24 Канал со ссылкой на Telegraf.

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Что значит что украинцам той зимой стоит рассчитывать на себя

В июле 2024 года исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук сказал, что частично какая-то генерация возвращается в работу, однако некоторые блоки очень сильно повреждены, поэтому они будут восстанавливаться дольше.

Тогда, готовясь к зиме, он посоветовал украинцам, рассчитывать на себя. На этот раз он объяснил свое заявление. Заверил, что надо рассчитывать прежде всего на тех людей, которые работают для того, чтобы восстановить разрушенную энергетику и подготовить ее к зиме. В частности, обеспечить добычу газа, угля и ремонт сетей и генерации.

А по каждому, то люди уже наверное за два года очень сильно подготовились. Установили генераторы, купили батареи и многое другое. Украина, наверное, сильнее всего готова к любым блэкаутам, которые могут быть,

– заявил Дмитрий Сахарук.