Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що Україна може пройти зиму без планових відключень світла, якщо ситуація буде така, як зараз. Також посадовець сказав, що наша держава може пройти зиму без обстрілів, пише 24 Канал з посиланням на Telegraf.

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Що значить що українцям тієї зими варто розраховувати на себе

У липні 2024 року виконавчий директор енергохолдингу ДТЕК Дмитро Сахарук сказав, що частково якась генерація повертається в роботу, проте деякі блоки дуже сильно пошкоджені, тому вони будуть відновлюватися довше.

Тоді, готуючись до зими, він порадив українцям, розраховувати на себе. Цього разу він пояснив свою заяву. Запевнив, що треба розраховувати перш за все на тих людей, які працюють для того, щоб відновити зруйновану енергетику і підготувати її до зими. Зокрема, забезпечити видобуток газу, вугілля і ремонт мереж і генерації.

А щодо кожного, то тут люди вже напевне за два роки дуже сильно підготувалися. Встановили генератори, купили батареї й багато чого. Україна, напевне, найсильніше готова до будь-яких блекаутів, які можуть бути,

– заявив Дмитро Сахарук.