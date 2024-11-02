Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що він не може сказати, коли Україна повернеться до графіків пише 24 Канал з посиланням на Telegraf.

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Що відомо про ситуацію зі світлом взимку

Дмитро Сахарук розповів, що Україна може й не повернутись до планових графіків відключень.

Я не можу сказати (коли чекати повернення графіків – 24 Канал), тому що, якщо ситуація буде така, як зараз, то, в принципі, ми до графіків і не повернемось,

– заявив Сахарук.

За його словами, Україна може так без обстрілів пройти й цілу зиму.

"Якщо ми зможемо ефективно захистити, з погляду протиповітряної оборони наші об'єкти, такі як генерація, передача (електроенергії – 24 Канал). Це, звичайно, така дуже важлива компонента для того, щоб пройти зиму без відключень", – заявив Дмитро Сахарук.

До речі, член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко заявив 1 листопада, що графіки відключень світла можуть почати застосовувати вже з наступного тижня через очікуване зниження температури. Проте в Укренерго це спростували.