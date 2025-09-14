Мінімалка під загрозою: чи зросте зарплата українців у 2025 році
- Мінімальна заробітна плата в Україні є важливим соціальним стандартом, що впливає на зарплати, пенсії, виплати та податки.
- Існує питання щодо можливого зростання мінімальної зарплати в Україні у 2025 році.
Мінімальна заробітна плата це один із ключових соціальних стандартів в Україні. Вона напряму впливає не лише на зарплати у багатьох професіях, а й на розмір пенсій, соціальних виплат та податків.
Чи зросте мінімальна зарплата в Україні?
Як передбачено постановою уряду від 27 червня 2025 року № 774, нові розміри мінімалки та тарифних ставок закладено одразу на кілька років вперед, розповідає 24 Канал.
Цікаво Зарплата вчителя початкових класів: скільки заробляють педагоги у 2025 році
Згідно з документом, мінімальна заробітна плата становитиме:
- з 1 січня 2026 року – 8 688 гривень;
- з 1 січня 2027 року – 9 374 гривень;
- з 1 січня 2028 року – 10 059 гривень.
Як зміняться посадові оклади у бюджетній сфері?
Водночас зміняться також базові посадові оклади працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:
- з 2026 року – 3 470 гривень;
- з 2027 року – 3 744 гривень;
- з 2028 року – 4 018 гривень.
Зауважте! До кінця 2025 року підвищення не передбачене. Оплата праці у бюджетній сфері й надалі здійснюватиметься з урахуванням тарифної ставки, яка залишилася на рівні грудня 2024 року становить 3 195 гривень.
Що відомо про зарплати в Україні: коротко про головне
Кабінет Міністрів заклав у бюджетну декларацію прогноз зростання середньої заробітної плати. Очікується, що до 2028 року вона збільшуватиметься щонайменше на 12% щороку.
Документ передбачає два можливі сценарії. За оптимістичним варіантом, середня зарплата у 2028 році становитиме 39 758 гривень. У разі песимістичного сценарію показник буде трохи нижчим, близько 39 436 гривень.