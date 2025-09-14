Мінімальна заробітна плата це один із ключових соціальних стандартів в Україні. Вона напряму впливає не лише на зарплати у багатьох професіях, а й на розмір пенсій, соціальних виплат та податків.

Чи зросте мінімальна зарплата в Україні? Як передбачено постановою уряду від 27 червня 2025 року № 774, нові розміри мінімалки та тарифних ставок закладено одразу на кілька років вперед, розповідає 24 Канал. Цікаво Зарплата вчителя початкових класів: скільки заробляють педагоги у 2025 році Згідно з документом, мінімальна заробітна плата становитиме: з 1 січня 2026 року – 8 688 гривень;

з 1 січня 2027 року – 9 374 гривень;

з 1 січня 2028 року – 10 059 гривень. Як зміняться посадові оклади у бюджетній сфері? Водночас зміняться також базові посадові оклади працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 2026 року – 3 470 гривень;

з 2027 року – 3 744 гривень;

з 2028 року – 4 018 гривень. Зауважте! До кінця 2025 року підвищення не передбачене. Оплата праці у бюджетній сфері й надалі здійснюватиметься з урахуванням тарифної ставки, яка залишилася на рівні грудня 2024 року становить 3 195 гривень. Що відомо про зарплати в Україні: коротко про головне Кабінет Міністрів заклав у бюджетну декларацію прогноз зростання середньої заробітної плати. Очікується, що до 2028 року вона збільшуватиметься щонайменше на 12% щороку.

Документ передбачає два можливі сценарії. За оптимістичним варіантом, середня зарплата у 2028 році становитиме 39 758 гривень. У разі песимістичного сценарію показник буде трохи нижчим, близько 39 436 гривень.