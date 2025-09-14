Укр Рус
Минималка под угрозой: вырастет ли зарплата украинцев в 2025 году
14 сентября, 09:01
4

Минималка под угрозой: вырастет ли зарплата украинцев в 2025 году

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Минимальная заработная плата в Украине является важным социальным стандартом, что влияет на зарплаты, пенсии, выплаты и налоги.
  • Существует вопрос о возможном росте минимальной зарплаты в Украине в 2025 году.

Минимальная заработная плата это один из ключевых социальных стандартов в Украине. Она напрямую влияет не только на зарплаты во многих профессиях, но и на размер пенсий, социальных выплат и налогов.

Вырастет ли минимальная зарплата в Украине?

Как предусмотрено постановлением правительства от 27 июня 2025 года № 774, новые размеры минималки и тарифных ставок заложены сразу на несколько лет вперед, рассказывает 24 Канал.

Согласно документу, минимальная заработная плата будет составлять:

  • с 1 января 2026 года – 8 688 гривен;
  • с 1 января 2027 года – 9 374 гривен;
  • с 1 января 2028 года – 10 059 гривен.

Как изменятся должностные оклады в бюджетной сфере?

В то же время изменятся также базовые должностные оклады работников І тарифного разряда Единой тарифной сетки:

  • с 2026 года – 3 470 гривень;
  • с 2027 года – 3 744 гривень;
  • с 2028 года – 4 018 гривень.

Обратите внимание! До конца 2025 года повышение не предусмотрено. Оплата труда в бюджетной сфере и в дальнейшем будет осуществляться с учетом тарифной ставки, которая осталась на уровне декабря 2024 года и составляет 3 195 гривен.

Что известно о зарплатах в Украине: коротко о главном

  • Кабинет Министров заложил в бюджетную декларацию прогноз роста средней заработной платы. Ожидается, что до 2028 года она будет увеличиваться минимум на 12% ежегодно.

  • Документ предусматривает два возможных сценария. По оптимистическому варианту, средняя зарплата в 2028 году составит 39 758 гривен. В случае пессимистического сценария показатель будет немного ниже, около 39 436 гривен.