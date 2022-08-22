Оренда квартир може зрости: якою буде ситуація на ринку нерухомості восени

Українці все активніше повертаються у великі міста, тож оренда нерухомості прогнозовано може зрости. Що стосується купівлі-продажу квартир – все залежатиме від ситуації на фронті.

В яких містах може зрости оренда

Президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта, у коментарі 24 каналу, зауважив, що оренда житла може підвищитись в таких містах, як Києві та Одеса, а от у західних регіонах навпаки стабілізується.

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Юрій Піта Президент Асоціації фахівців з нерухомості України Можливо ціна підвищиться в Києві та Одесі за рахунок активного повернення та переїзду людей в столицю. Оренда може зрости на 10 – 15%. В західних регіонах ціни стабілізувалися, суттєвих змін не буде.

Що відбуватиметься на ринку купівля-продаж

На думку експерта, до кінця цього року ціни на ринку купівля-продаж нерухомості будуть знижуватись. Головними покупцями стануть переселенці, що мають певні статки. Однак все залежатиме, в першу чергу, від подій на фронті.

Ціни на купівлю-продаж квартир в середньому можуть знизитись на 20%. Що стосується зниження цін у різних регіонах, прогнозовано:

в східних регіонах – 30% і більше,

– 30% і більше, в західних – менше ніж 20%.

Треба відзначити, що зменшилась кількість пропозиції на ринку, отже це також стримує падіння цін. На первинному ринку інвестор поки що не буде активно інвестувати, багато ризиків. Чекаємо державних програм по викупу житла для тих хто втратив житло. Також дещо пожвавлять ринок іпотечні програми, які почали працювати,

– поділився Піта.

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