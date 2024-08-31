Мінімальна та максимальна пенсія: чи зміниться розмір виплат у вересні

В Україні встановлюється розмір мінімальної та максимальної пенсійної виплати. Тобто, пенсія оособи, попри її стаж та вік, не може бути меншою чи більшою ніж ці значення.

Чи зміниться розмір максимальної та мінімальної пенсії

З 1 січня прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність складає 2 361 гривня. Відповідно, максимальна пенсія набула значення 23 610 гривня.

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Мінімальна пенсія, на той момент, склала 2 361 гривню. У березні відбулася масштабна індексація пенсійних виплат. З першого дня весни мінімуми пенсії були встановлені на рівні: