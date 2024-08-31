Мінімальна та максимальна пенсія: чи зміниться розмір виплат у вересні
31 серпня 2024, 15:32Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
В Україні встановлюється розмір мінімальної та максимальної пенсійної виплати. Тобто, пенсія оособи, попри її стаж та вік, не може бути меншою чи більшою ніж ці значення.
Чи зміниться розмір максимальної та мінімальної пенсії
З 1 січня прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність складає 2 361 гривня. Відповідно, максимальна пенсія набула значення 23 610 гривня.
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Мінімальна пенсія, на той момент, склала 2 361 гривню. У березні відбулася масштабна індексація пенсійних виплат. З першого дня весни мінімуми пенсії були встановлені на рівні:
- 2 725 гривень надається пенсіонерам, що не працюють (без урахування кількості набутого стажу);
- 2 980 гривень – особам з інвалідністю І групи незалежно від віку та кількості набутого стажу;
- 2 980 гривень – пенсіонерам віком до 70 років при повному стажі 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);
- 3 240 гривень – громадяни віком від 70 до 80 років, які мають повний стаж 30/35 років;
- 3 370 гривень – пенсіонерам віком від 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років;
- 3 370 гривень – особам віком від 80 років, які мають страховий стаж 20/25 років.