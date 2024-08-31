Чи зміниться розмір максимальної та мінімальної пенсії
З 1 січня прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність складає 2 361 гривня. Відповідно, максимальна пенсія набула значення 23 610 гривня.
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Мінімальна пенсія, на той момент, склала 2 361 гривню. У березні відбулася масштабна індексація пенсійних виплат. З першого дня весни мінімуми пенсії були встановлені на рівні:
- 2 725 гривень надається пенсіонерам, що не працюють (без урахування кількості набутого стажу);
- 2 980 гривень – особам з інвалідністю І групи незалежно від віку та кількості набутого стажу;
- 2 980 гривень – пенсіонерам віком до 70 років при повному стажі 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);
- 3 240 гривень – громадяни віком від 70 до 80 років, які мають повний стаж 30/35 років;
- 3 370 гривень – пенсіонерам віком від 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років;
- 3 370 гривень – особам віком від 80 років, які мають страховий стаж 20/25 років.