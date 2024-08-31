Чи зміниться розмір максимальної та мінімальної пенсії

З 1 січня прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність складає 2 361 гривня. Відповідно, максимальна пенсія набула значення 23 610 гривня.

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Мінімальна пенсія, на той момент, склала 2 361 гривню. У березні відбулася масштабна індексація пенсійних виплат. З першого дня весни мінімуми пенсії були встановлені на рівні: