Чи зміниться розмір виплат для ВПО у 2025 році

Розмір виплат для ВПО не змінювався протягом довгого часу. Зараз переселенці старше 18 років можуть отримати 2 тисячі гривень щомісячно, діти та люди з інвалідністю – 3 тисячі гривень.

Як буде змінюватись ця допомога

Урядовиця Оксана Жолнович пояснила, що зараз виплата переселенцям надходить по-іншому. Гроші надаються на родину чи домогосподарство.

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Оксана Жолнович Міністр праці та соціальної політики України Коли ми говоримо про класичну родину з чотирьох людей, підтримка становитиме 10 тисяч: на двох дітей по 3 тисячі, на двох дорослих по 2 тисячі. І це вже зовсім інша, доволі відчутна сума.

Жолнович зазначає, що зараз триває робота над розробкою універсальної базової соціальної допомоги. Ці кошти будуть надаватися тим, хто потребує підтримки від держави. Наприклад, через інвалідність.

Допомогу для ВПО залишаємо, будемо її продовжувати для вразливих категорій, для людей пенсійного віку, для людей з інвалідністю, для тих, у кого маленький дохід. Тобто ці категорії людей далі отримуватимуть підтримку в 2 – 3 тисячі гривень, але паралельно створюватимемо нові, більш універсальні види допомоги,

– зазначила урядовиця.

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