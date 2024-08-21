Как будет меняться эта помощь

Чиновница Оксана Жолнович объяснила, что сейчас выплата переселенцам поступает по-другому. Деньги предоставляются на семью или домохозяйство.

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Оксана Жолнович Министр труда и социальной политики Украины Когда мы говорим о классической семье из четырех человек, поддержка составит 10 тысяч: на двух детей по 3 тысячи, на двух взрослых по 2 тысячи. И это уже совсем другая, довольно ощутимая сумма.

Жолнович отмечает, что сейчас идет работа над разработкой универсальной базовой социальной помощи. Эти средства будут предоставляться тем, кто нуждается в поддержке от государства. Например, из-за инвалидности.

Помощь для ВПО оставляем, будем ее продолжать для уязвимых категорий, для людей пенсионного возраста, для людей с инвалидностью, для тех, у кого маленький доход. То есть эти категории людей дальше будут получать поддержку в 2 – 3 тысячи гривен, но параллельно будем создавать новые, более универсальные виды помощи,

– отметила чиновница.

Напомним! В Украине могут отменить прожиточный минимум.