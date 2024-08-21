Будет ли увеличение пенсионного возраста в Украине

Как утверждает Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, правительство не планирует увеличивать пенсионный возраст. Как она объясняет, стандарт, установленный в 2017 году, считается оптимальным и должен остаться неизменным.

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Этот стандарт регулирует не возраст лица, а количество отработанных лет. Однако граждане могут выходить на пенсию в возрасте 65 лет при любых обстоятельствах. По словам Жолнович, это является вполне приемлемым вариантом.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Человек в 65 лет – это не дедушка с седой бородой. Это еще очень активная личность, которая хочет быть востребованной в обществе, имеет хорошие возможности вносить вклад в экономику и замечательный опыт. Учитывая эти обстоятельства, нам нужно создавать условия, чтобы люди пенсионного возраста хотели приобщиться к работе, и чтобы работодатели также рассматривали их как ценный ресурс.

Таким образом, в министерстве планируют сосредоточить свои усилия на восстановлении навыков пожилых людей, а также на предоставлении им новых знаний, в частности в сфере цифровой грамотности. Это поможет им оставаться активными на рынке труда как можно дольше.

Поэтому одна из наших задач – не оставлять людей в "четырех стенах" как можно раньше, а сохранить эту социальную активность,

– добавила министр.

Жолнович считает, что пенсия может привести к определенной десоциализации, поскольку исчезает необходимость регулярно посещать работу и быть частью социальной среды.

Напомним! Пенсия по возрасту в Украине назначается гражданам, которые достигли 60, 63 или 65 лет и имеют соответствующий страховой стаж.