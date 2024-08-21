Пенсионный возраст в Украине

Средний пенсионный возраст в Украине сейчас составляет около 54 лет. Впрочем, чтобы сейчас выйти на пенсию, до 60 лет нужно приобрести 31 год страхового стажа, а в 63 года – иметь от 21 года стажа. Однако, в течение следующих четырех лет требования к выходу на пенсию постепенно будут усиливаться, то украинцам придется работать дольше.

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Ежегодно продолжительность необходимого страхового стажа для получения пенсии будет расти на 12 месяцев. Таким образом, для лиц, которые достигнут пенсионного возраста в 2028 году, потребуется уже 35 лет страхового стажа для назначения пенсии.

Что такое страховой стаж

Страховой стаж - это период, в течение которого лицо подлежит обязательному государственному пенсионному страхованию. В течение этого времени ежемесячно уплачиваются страховые взносы, которые не могут быть меньше установленного минимального размера.

Для того чтобы уйти на пенсию в 60 лет, надо будет достичь:

в 2024-м – от 31 года стажа;

в 2025-м – от 32 года стажа;

в 2026-м – от 33 года стажа;

в 2027-м – от 34 года стажа;

в 2028-м – от 35 года стажа.

Соответственно, чтобы выйти на пенсию в 63 года, нужно будет иметь:

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 года стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 года стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 года стажа.

Важно! В то же время 65-летним лицам достаточно иметь 15 лет стажа.