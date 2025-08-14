США тимчасово зняли обмеження на транзакції з Росії через майбутню зустріч двох президентів.

Чому і на який термін США зняли санкції з Росії?

Нові правила потрібні для підготовки зустрічі Путіна й Трампа 15 серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Мінфін повідомив про тимчасове зняття обмежень на транзакції з Росії. Заборонені санкціями операції можна буде здійснювати, якщо вони стосуються зустрічі двох президентів на Алясці. Тимчасово дозволили:

Розблоковувати заморожені активи;

Проводити інші заборонені операції, окрім прямо зазначених у ліцензії.

Зняття обмежень діятиме до 20 серпня.

Про що можуть домовитись Путін і Трамп на зустрічі?

Уже 15 серпня на Алясці зустрінуться Путін і Трамп. Утім не варто покладати на неї великих надій, адже в підсумку вона може ні до чого не призвести.

Політолог Ігор Рейтерович розповів, що це важливий момент, що за результатами цієї зустрічі, ми побачимо ледь не 2 протилежні заяви: одна – американська, інша – російська. Росіяни люблять говорити про те, чого насправді не було та подавати зовсім інший варіант зустрічі, яка безпосередньо відбувається.

Не треба покладати великі надії на те, що ця зустріч буде результативною. Максимальний результат, який може бути озвучений, це історія про так зване перемир'я в повітрі. Усе інше поки дуже малоймовірно виглядає. Як би нам не хотілось, щоб там прийняли якесь рішення,

– зауважив Рейтерович.

Він додав, що це рішення треба ще погодити з європейцями та безпосередньо з Україною. Треба сподіватись, що європейці переконають Трампа в тому, що треба говорити та яку позицію треба займати.